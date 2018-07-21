У суботу завершилися українсько-американські навчання "Сі Бриз 2018"

Партнери нашої держави з 19 країн на найвищому рівні рішуче засвідчили підтримку України

В Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря 21 липня завершилися українсько-американські навчання "Сі Бриз 2018". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил Ігор Воронченко заявив, що партнери нашої держави з 19 країн на найвищому рівні рішуче засвідчили підтримку України.

Фото: завершення навчань

"У складній воєнно-стратегічній обстановці наші партнери з 19 країн на найвищому рівні рішуче засвідчили підтримку України. Я впевнений у нашій ефективній взаємодії на морі, в повітрі та на землі… Спільним відпрацюванням завдань ми продовжуємо добру традицію морської дружби та партнерства, які з роками ставатимуть все міцнішими", - підкреслив Воронченко.

Він поінформував, що всі компоненти гідно справилися із завданнями і поставлені цілі було досягнуто.

"Особовий склад Морського командування на практиці продемонстрував свій професіоналізм, успішно здійснивши планування операцій та управління силами за стандартами НАТО з моря", - зазначив командувач.

Нагадаємо, раніше глава держави Петро Порошенко зазначав, що навчання "Сі Бриз 2018" сприяють досягненню сумісності Військово-морських сил України з флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу та відродженню військово-морського потенціалу України.

При цьому президент підкреслював напруженість військово-стратегічної обстановки в Чорноморському регіоні. Він заявив про різке зростання ескалації напруги в регіоні.