Порошенко заявил, что Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки

Президент Украины Петр Порошенко назвал напряженной военно-стратегическую обстановку в Черноморском регионе. Об этом он заявил в ходе выступления перед началом многонациональных международных учений "Си Бриз-2018".

"Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, является очень напряженной. После незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, что было четко определено в итоговых документах саммита НАТО, мы видим резкий рост эскалации напряжения", - заявил он.

Как отметил Порошенко, Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки.

"Впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные комплексы, зенитные комплексы - это мы видим в составе Черноморского флота, который незаконно находится в аннексированном Крыму, украинском Севастополе. Его усилили лодками, новыми военными кораблями", - заявил Порошенко.

Вітаю учасників багатонаціональних навчань #SeaBreeze2018 – українських воїнів, які разом з військовослужбовцями з 19 країн-членів НАТО і партнерів на морі й під водою, на суходолі і в повітрі ефективно відпрацьовують морську операцію з безпеки у кризовому регіоні. Безумовно, такі спільні навчання, як #SeaBreeze2018, сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії. Радий також вручити сертифікати на водолазну техніку та спорядження командувачу ВМС ЗСУ віце-адміралу Віктору Воронченку. Продовжуємо зміцнювати нашу армію! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 16 липня 2018 р.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия развивает новый военный потенциал.