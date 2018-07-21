В субботу завершились украинско-американские учения "Си Бриз 2018"

Партнеры нашего государства из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украины

В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря 21 июля завершились украинско-американские учения "Си Бриз 2018". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных сил Игорь Воронченко заявил, что партнеры нашего государства из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украины.

Фото: завершение учений

"В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украины. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле... Общей отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнерства, которые с годами будут становиться все крепче", - подчеркнул Воронченко.

Он сообщил, что все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты.

"Личный состав Морского командования на практике продемонстрировал свой профессионализм, успешно осуществив планирование операций и управление силами по стандартам НАТО с моря", - отметил командующий.

Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко отмечал, что учения "Си Бриз 2018" способствуют достижению совместимости Военно-морских сил Украины с флотами стран-членов Североатлантического альянса и возрождению военно-морского потенциала Украины.

При этом президент подчеркивал напряженность военно-стратегической обстановки в Черноморском регионе. Он заявил о резком росте эскалации напряженности в регионе.