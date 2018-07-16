Учения "Си Бриз 2018" способствуют совместимости ВМС Украины с флотами НАТО

Такие совместные учения способствуют и возрождению военно-морского потенциала Украины

Учения "Си Бриз 2018" способствуют достижению совместимости Военно-морских сил Украины с флотами стран-членов Североатлантического альянса. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко в своем Twitter.

Он подчеркнул, что такие совместные учения способствуют и возрождению военно-морского потенциала Украины.

"Безусловно, такие совместные учения, как "Си Бриз-2018", способствуют достижению ВМС Украины совместимости с флотами стран-членов НАТО и возрождению военно-морского потенциала нашего государства. Спасибо нашим партнерам за четкую поддержку Украины в сдерживание российской агрессии", - сказал президент.

Напомним, Порошенко назвал напряженной военно-стратегическую обстановку в Черноморском регионе. Он подчеркнул резкий рост эскалации напряжения в регионе.

По словам президента, Российская Федерация на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки. В частности, впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные комплексы, зенитные комплексы.