Создали клоны "Резерва+" и "Дії": СБУ задержала дельцов, которые "обслуживали" уклонистов

Дельцы продавали украинцам фальшивые удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования. Схема по уклонению от мобилизации действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей.

Всего к схеме причастны пятеро фигурантов, которые действовали в составе преступной группы. Среди них двое - студенты вуза из Житомира, которые и являются создателями "клонов" мобильных приложений "Дія" и "Резерв+". Трое черкащан, которые также попали в руки правоохранителей, занимались продажей "клонов" и подделывали бумажные документы для уклонистов.

"Дельцы вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов. Свои "телефонные приложения" фигуранты продавали через специально разработанные Телеграмм-боты", - сказано в сообщении.

Типографию и базу для изготовления фальшивок злоумышленники развернули на территории частной СТО. С "клиентов" они брали до 6,5 тысяч долларов за один комплект документов.

"При обысках по местам жительства фигурантов на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные выводы ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые злоумышленники использовали в преступной деятельности", - сообщили в СБУ.

Одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УКУ. В отношении других решается вопрос о привлечении к ответственности. Всем пятерым грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.