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Создали клоны "Резерва+" и "Дії": СБУ задержала дельцов, которые "обслуживали" уклонистов

Фото: Служба безопасности Украины (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Дельцы продавали украинцам фальшивые удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования. Схема по уклонению от мобилизации действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей.

Всего к схеме причастны пятеро фигурантов, которые действовали в составе преступной группы. Среди них двое - студенты вуза из Житомира, которые и являются создателями "клонов" мобильных приложений "Дія" и "Резерв+". Трое черкащан, которые также попали в руки правоохранителей, занимались продажей "клонов" и подделывали бумажные документы для уклонистов.

"Дельцы вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов. Свои "телефонные приложения" фигуранты продавали через специально разработанные Телеграмм-боты", - сказано в сообщении.

Типографию и базу для изготовления фальшивок злоумышленники развернули на территории частной СТО. С "клиентов" они брали до 6,5 тысяч долларов за один комплект документов.

"При обысках по местам жительства фигурантов на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные выводы ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые злоумышленники использовали в преступной деятельности", - сообщили в СБУ.

Одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УКУ. В отношении других решается вопрос о привлечении к ответственности. Всем пятерым грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Правоохранители разгромили очередную схему для уклонистов (Служба безопасности Украины)

 

Другие схемы по уклонению от мобилизации

Недавно СБУ разоблачила очередную масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.

До этого правоохранители устроили настоящий погром злоумышленникам, разоблачив масштабные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.

А в начале 2025 года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу. Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.

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