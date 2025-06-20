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"Опекун" против уклонистов: в Украине разоблачили схему избежания мобилизации и службы

Украина, Пятница 20 июня 2025 16:10
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"Опекун" против уклонистов: в Украине разоблачили схему избежания мобилизации и службы Фото: в Украине разоблачили схему избежания мобилизации и службы (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора разоблачены и сообщено о подозрении восьми мужчинам по фактам уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, а также уклонения от военной службы.

Спецоперация "Опекун"

По данным следствия, подозреваемые подделывали документы о необходимости постоянного ухода за родственниками, которые якобы имели инвалидность.

Для военных, которые находились на службе, это служило основанием для досрочного прекращения исполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с мужчинами, которые подлежали мобилизации, фальшивые документы гарантировали им получение отсрочки от службы в армии.

Используя такую схему, 27-летний житель столицы за один день успел жениться и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за женой, которая оказалась человеком с инвалидностью.

Другой военный в Днепре добавил к рапорту на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, а также незаконно завладел более 160 тыс. гривен денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

В Офисе генпрокурора рассказали также и о том, что во время проведения первых двух этапов масштабной операции "Опекун" правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в:

  • Закарпатской,
  • Сумской,
  • Днепропетровской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Одесский,
  • Черкасский,
  • Харьковский,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • Донецкой,
  • Киевской области,
  • и в столице.

"Обнаружили и изъяли поддельные справки об уходе за людьми с инвалидностью и медицинскую документацию, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы", - добавили у генпрокурора.

Сейчас об установленных досудебным расследованием фактах информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП, прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек.

Напомним, что на днях правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.

Стоит добавить, что еще в начале года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу.

Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.

Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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