"Опекун" против уклонистов: в Украине разоблачили схему избежания мобилизации и службы

Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора разоблачены и сообщено о подозрении восьми мужчинам по фактам уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, а также уклонения от военной службы.

Спецоперация "Опекун"

По данным следствия, подозреваемые подделывали документы о необходимости постоянного ухода за родственниками, которые якобы имели инвалидность.

Для военных, которые находились на службе, это служило основанием для досрочного прекращения исполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с мужчинами, которые подлежали мобилизации, фальшивые документы гарантировали им получение отсрочки от службы в армии.

Используя такую схему, 27-летний житель столицы за один день успел жениться и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за женой, которая оказалась человеком с инвалидностью.

Другой военный в Днепре добавил к рапорту на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, а также незаконно завладел более 160 тыс. гривен денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

В Офисе генпрокурора рассказали также и о том, что во время проведения первых двух этапов масштабной операции "Опекун" правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в:

Закарпатской,

Сумской,

Днепропетровской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Одесский,

Черкасский,

Харьковский,

Николаевской,

Кировоградской,

Донецкой,

Киевской области,

и в столице.

"Обнаружили и изъяли поддельные справки об уходе за людьми с инвалидностью и медицинскую документацию, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы", - добавили у генпрокурора.

Сейчас об установленных досудебным расследованием фактах информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП, прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек.