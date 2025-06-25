Створили клони "Резерву+" та "Дії": СБУ затримала ділків, які "обслуговували" ухилянтів

Ділки продавали українцям фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання. Схема з ухилення від мобілізації діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей.

Загалом до схеми причетні п'ятеро фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. Серед них двоє - студенти вишу з Житомира, які і є творцями "клонів" мобільних застосунків "Дія" та "Резерв+". Троє черкащан, які також потрапили до рук правоохоронців, займалися продажем "клонів" та підробляли паперові документи для ухилянтів.

"Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів. Свої "телефонні додатки" фігуранти продавали через спеціально розроблені Телеграм-боти" - сказано в сообщении.

Типографію та базу для виготовлення фальшивок зловмисники розгорнули на території приватної СТО. З "клієнтів" вони брали до 6,5 тисяч доларів за один комплект документів.

"При обшуках за місцями проживання фігурантів на території Черкаської, Київської та Житомирської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності" - повідомили в СБУ.

Одному з організаторів схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Щодо інших вирішується питання притягнення до відповідальності. Усім п'ятьом загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.