Отчислят из вуза? Что будет, если студент откажется от военной подготовки

С сентября 2025-го студенты должны будут проходить базовую общевойсковую подготовку. Она будет обязательной для мужчин, а для женщин - добровольной.

РБК-Украина расспросило юриста старшего юриста практики военного права ЮК Приходько и партнеры Михаила Лобунько , могут ли студенты отказаться от прохождения военной подготовки и какими будут последствия от этого.

Могут ли студенты отказаться от прохождения БОВП

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №734 от 21 июня 2024 года, базовая общевойсковая подготовка (БОВП) является обязательной для всех студентов-мужчин, обучающихся по дневной или дуальной форме обучения и признанных годными к военной службе.

"Программа БОВП включает 300 академических часов, из которых 90 часов теоретических занятий проводятся в учебных заведениях, а 210 часов практических занятий - в учебных центрах Вооруженных Сил Украины", - объясняет юрист.

Отказ студента-мужчины от прохождения практической части БОВП, при условии его пригодности к военной службе, является основанием для отчисления из учреждения высшего образования.

"Женщины-студентки могут проходить БОВП исключительно добровольно, при условии постановки на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорит Лобунько.

Кроме того, отказ от прохождения БОВП может ограничить возможности трудоустройства в государственных органах и прокуратуре, поскольку прохождение этой подготовки является необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу.

Подчеркнем, что мобилизация лиц, прошедших БОВП, не предусмотрена до 25 лет. Люди этой категории могут служить в армии только по собственному желанию.

Кто будет освобождаться от БОВП

От прохождения БЗВП будут освобождаться студенты следующих категорий: