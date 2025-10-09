Стубб встретится сегодня с Трампом: будут говорить о войне в Украине

Стубб заявил, что необходимо обсудить ряд вопросов, отметив, что его прошлые переговоры с Трампом были сосредоточены среди прочего, на войне РФ в Украине и по поводу НАТО.

По данным офиса президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча пройдет в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).

В канцелярии Стубба уточнили, что встреча 9 октября будет посвящена двухсторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.

Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.