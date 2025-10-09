Стубб встретится сегодня с Трампом: будут говорить о войне в Украине

Сегодня в четверг, 9 октября, президент Финляндии Александр Стубб встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Стубб заявил, что необходимо обсудить ряд вопросов, отметив, что его прошлые переговоры с Трампом были сосредоточены среди прочего, на войне РФ в Украине и по поводу НАТО.
По данным офиса президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча пройдет в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).
В канцелярии Стубба уточнили, что встреча 9 октября будет посвящена двухсторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.
Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.
Напомним, пару недель назад президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности, которые обсуждает "коалиции желающих", будут означать обязательства европейских стран-подписантов воевать с Россией, если Москва вновь начнет военные действия против Украины.
Также он сказал, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины уже практически готова. Дальше, по его словам, партнеры будут работать над политической составляющей.
Кроме того, в начале октября Стубб заявил, что Трамп усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, перейдя от политики "пряника" к "кнуту". Он отметил, что дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.