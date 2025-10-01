ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Стубб: Трамп переходит к политике "кнута" против Путина

США, Среда 01 октября 2025 05:20
UA EN RU
Стубб: Трамп переходит к политике "кнута" против Путина Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп усилит давление на российского правителя Владимира Путина, перейдя от политики "пряника" к "кнуту".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", - отметил Стубб.

Издание отмечает, что такая оценка резко отличается от скепсиса в некоторых европейских столицах, где критику Путина со стороны Трампа восприняли как пустые заявления.

Изощренный "кнут" для Путина

Стубб, который поддерживает личный контакт с президентом США благодаря общей страсти к гольфу, имеет больше оснований доверять его намерениям.

На вопрос, что именно может стать "кнутом" для Путина, Стубб в шутку сказал, что это может быть "клюшка", намекая на богатый арсенал инструментов влияния Трампа.

По его словам, президент Трамп "работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну" и "у него в сумке 14 клюшек".

Среди возможных мер называют: усиление санкций, включая вторичные, повышение тарифов и более активное использование американского оружия, способного поражать цели глубоко на территории РФ.

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять стиль переговоров Трампа. Он нетрадиционный, но результативный", - подчеркнул Стубб.

Запастись терпением

Президент Финляндии предупредил, что если после запланированной встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин продолжит убивать гражданских в Украине, американский лидер отреагирует решительно.

Называя себя "реалистичным оптимистом", Стубб призвал сторонников Украины к терпению.

"Имел возможность тесно работать с президентом Трампом последние несколько месяцев. Возможно, оптимизм иногда основывается на интуиции, но факты на местах свидетельствуют, что движемся в правильном направлении", - заявил финский лидер.

Отношение Трампа к Путину

Напомним, Дональд Трамп все чаще выражает глубокое разочарование российским диктатором Владимиром Путиным из-за его нежелания завершить войну в Украине.

В частности, американский лидер назвал главу Кремля "бумажным тигром". Так называют человека, который выглядит грозно, но на самом деле у него нет настоящей силы.

Кроме того, президенту США надоели постоянные переговоры с Путиным, поскольку они не дают результата.

Ранее Трамп признал, что завершение войны оказалось намного сложнее, чем он ожидал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен