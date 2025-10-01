Стубб: Трамп переходит к политике "кнута" против Путина

Президент США Дональд Трамп усилит давление на российского правителя Владимира Путина, перейдя от политики "пряника" к "кнуту".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По его словам, дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", - отметил Стубб.

Издание отмечает, что такая оценка резко отличается от скепсиса в некоторых европейских столицах, где критику Путина со стороны Трампа восприняли как пустые заявления.

Изощренный "кнут" для Путина

Стубб, который поддерживает личный контакт с президентом США благодаря общей страсти к гольфу, имеет больше оснований доверять его намерениям.

На вопрос, что именно может стать "кнутом" для Путина, Стубб в шутку сказал, что это может быть "клюшка", намекая на богатый арсенал инструментов влияния Трампа.

По его словам, президент Трамп "работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну" и "у него в сумке 14 клюшек".

Среди возможных мер называют: усиление санкций, включая вторичные, повышение тарифов и более активное использование американского оружия, способного поражать цели глубоко на территории РФ.

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять стиль переговоров Трампа. Он нетрадиционный, но результативный", - подчеркнул Стубб.

Запастись терпением

Президент Финляндии предупредил, что если после запланированной встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин продолжит убивать гражданских в Украине, американский лидер отреагирует решительно.

Называя себя "реалистичным оптимистом", Стубб призвал сторонников Украины к терпению.

"Имел возможность тесно работать с президентом Трампом последние несколько месяцев. Возможно, оптимизм иногда основывается на интуиции, но факты на местах свидетельствуют, что движемся в правильном направлении", - заявил финский лидер.