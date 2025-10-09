Стубб зустрінеться сьогодні з Трампом: говоритимуть про війну в Україні

Сьогодні в четвер, 9 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Стубб заявив, що необхідно обговорити низку питань, зазначивши, що його минулі переговори з Трампом зосереджувалися, серед іншого, на війні РФ в Україні та щодо НАТО.
За даними офісу президента Фінляндії, робочий візит триватиме з четверга по п'ятницю. Раніше в понеділок Білий дім теж оголосив про візит фінського глави держави. Згідно з графіком, зустріч відбудеться о 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом).
У канцелярії Стубба уточнили, що зустріч 9 жовтня буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією і США, торговельно-економічному співробітництву і вторгненню Росії в Україну.
Крім того, разом зі Стуббом на зустрічі буде фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що гарантії безпеки, які обговорює "коаліція охочих", означатимуть зобов'язання європейських країн-підписантів воювати з Росією, якщо Москва знову почне військові дії проти України.
Також він сказав, що військова складова гарантій безпеки для України вже практично готова. Далі, за його словами, партнери працюватимуть над політичною складовою.
Крім того, на початку жовтня Стубб заявив, що Трамп посилить тиск на главу Кремля Володимира Путіна, перейшовши від політики "пряника" до "батога". Він зазначив, що справа лише в часі, коли США завдадуть удару по Путіну там, де це буде особливо відчутно.