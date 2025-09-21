ua en ru
Гарантии безопасности для Украины требуют готовности к борьбе с Россией, - Стубб

Европа, Воскресенье 21 сентября 2025 03:28
Гарантии безопасности для Украины требуют готовности к борьбе с Россией, - Стубб Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Гарантии безопасности для Украины, которые обсуждает "коалиция желающих", будут означать обязательства европейских стран, которые их подпишут, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Финляндии Александра Стубба The Guardian.

Суть гарантий безопасности для Украины

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным", - сказал Стубб перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Он отметил, что гарантии вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что Россия не будет иметь никакого права вето относительно их формата.

Однако, пишет издание, главный вопрос, который возникает у многих в Киеве, заключается в том, будут ли эти договоренности сопровождаться конкретными обязательствами. На вопрос, будут ли означать гарантии, что европейские страны заявляют о своей готовности к военному взаимодействию с Россией в случае будущей агрессии против Украины, Стубб ответил: "Это и есть идея гарантий безопасности по определению".

Отношения Финляндии и США

На вопрос о том, наступит ли момент, когда Европа должна признать ненадежность США как союзника в переговорах по Украине, Стубб сказал, что его страна не имеет другого выбора, кроме как пытаться как можно больше дружить с администрацией Трампа.

"Я думаю, что это обязанность президента Финляндии - находить общий язык с президентом Соединенных Штатов, кем бы он ни был ... Взаимодействие лучше, чем разъединение, при любых обстоятельствах", - подчеркнул он.

Относительно гарантий безопасности, президент Финляндии сказал, что для того, чтобы придать им реальную силу, необходим "американский бэкстоп", и признал, что еще нет полного понимания того, какие обязательства готова взять на себя администрация Трампа.

Однако, разговоры о гарантиях могут быть чисто гипотетическими, если сначала не будет достигнут прогресс в переговорном прекращении войны, отмечает издание.

Разговор о гарантиях между Зеленским и Трампом

О гарантиях безопасности для Украины президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлится с 23 по 29 сентября.

Также в Нью-Йорке состоится саммит по возвращению украинских детей и Крымская платформа.

