RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Стубб ответил, может ли Трамп отказаться от обещания остановить войну в Украине

11:38 27.03.2026 Пт
2 мин
Сейчас Трамп занят войной в Иране
aimg Ірина Глухова
Фото: Дональд Трамп и Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб надеется на сохранение внимания президента США Дональда Трампа к войне РФ против Украины и рассчитывает, что тот не откажется от обещания ее завершить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Стубб рассказал в интервью изданию Politico.

Трамп сделал заявление о возможной передаче оружия для Украины на Ближний Восток Читайте также:

Отвечая на вопрос, волнуется ли он, что Трамп может изменить свою позицию, Стубб заявил, что надеется что нет.

"Сейчас он (Трамп. - ред.) полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены", - отметил Стубб.

По его словам, после трех раундов переговоров с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы новые встречи в ближайшее время не запланированы.

"Это может быть из-за Ирана, или это может быть потому, что они достигли конца пути", - добавил президент Финляндии.

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, в начале марта Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

Уже 15 марта президент США заявил, что он удивлен тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение.

Вчера Трамп назвал боевые действия в Украине ужасной мясорубкой и призвал остановить массовую гибель людей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
