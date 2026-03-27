Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Стубб відповів, чи може Трамп відмовитися від обіцянки зупинити війну в Україні

11:38 27.03.2026 Пт
2 хв
Зараз Трамп зайнятий війною в Ірані
aimg Ірина Глухова
Фото: Дональд Трамп та Александр Стубб (Getty Images)

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається на збереження уваги президента США Дональда Трампа до війни РФ проти України і розраховує, що той не відмовиться від обіцянки її завершити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Стубб розповів в інтервʼю виданню Politico.

Відповідаючи на запитання, чи хвилюється він, що Трамп може змінити свою позицію, Стубб заявив, що сподівається що ні.

Відповідаючи на запитання, чи хвилюється він, що Трамп може змінити свою позицію, Стубб заявив, що сподівається що ні.

"Зараз він (Трамп. - ред.) повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені", - зазначив Стубб.

За його словами, після трьох раундів переговорів за участю представників Вашингтона, Києва та Москви нові зустрічі найближчим часом не заплановані.

"Це може бути через Іран, або це може бути тому, що вони досягли кінця шляху", - додав президент Фінляндії.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, на початку березня Дональд Трамп укотре заявив, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. Він стверджує, що Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

Вже 15 березня президент США заявив, що він здивований тим фактом, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду.

Вчора Трамп назвав бойові дії в Україні жахливою м’ясорубкою та закликав зупинити масову загибель людей.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаФінляндіяДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні