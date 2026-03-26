Трамп сделал заявление о возможной передаче оружия для Украины на Ближний Восток

22:20 26.03.2026 Чт
2 мин
США теперь только продают оружие для Киева
aimg Валерий Ульяненко
Трамп сделал заявление о возможной передаче оружия для Украины на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможности перенаправления оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. По его словам, Вашингтон "делает это постоянно".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сказал во время заседания его кабинета.

Президента США спросили, является ли правдивой информация СМИ о том, что часть американского вооружения, которое предназначалось для Украины, отправится в Иран.

"Мы делаем это постоянно. Знаете, у нас есть огромное количество боеприпасов. Они есть у нас в других странах, например, в Германии и по всей Европе. У нас, знаете, все забито под завязку, и мы иногда берем из одного места и используем для другого", - сказал он.

Трамп добавил, что США помогали Украине, и в очередной раз отметил, что бывший американский президент Джо Байден "отдал" Киеву 350 миллиардов долларов.

"Теперь мы продаем это НАТО. Мы продаем это НАТО, и они, видимо, в основном отдают это Украине. Я думаю, они отдают это Украине. Но, нам платят за все, что мы отдаем. Мы больше ничего не отдаем просто так", - подчеркнул он.

Американский президент также отметил, что ситуация в Украине "очень сложная", и добавил, что США "очень настойчиво" работают над тем, чтобы ее решить.

Слухи об оружии для Украины

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источники написало о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, которое предназначено для Украины, на Ближний Восток. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, которые были куплены в рамках программы PURL.

Позже генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Киев продолжает получать американское оружие, включая ракеты-перехватчики, которое европейские партнеры покупают в рамках программы PURL.

