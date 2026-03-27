Стубб ответил, может ли Трамп отказаться от обещания остановить войну в Украине

11:38 27.03.2026 Пт
Сейчас Трамп занят войной в Иране
aimg Ірина Глухова
Фото: Дональд Трамп и Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб надеется на сохранение внимания президента США Дональда Трампа к войне РФ против Украины и рассчитывает, что тот не откажется от обещания ее завершить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Стубб рассказал в интервью изданию Politico.

Отвечая на вопрос, волнуется ли он, что Трамп может изменить свою позицию, Стубб заявил, что надеется что нет.

"Сейчас он (Трамп. - ред.) полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены", - отметил Стубб.

По его словам, после трех раундов переговоров с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы новые встречи в ближайшее время не запланированы.

"Это может быть из-за Ирана, или это может быть потому, что они достигли конца пути", - добавил президент Финляндии.

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, в начале марта Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

Уже 15 марта президент США заявил, что он удивлен тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение.

Вчера Трамп назвал боевые действия в Украине ужасной мясорубкой и призвал остановить массовую гибель людей.

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
