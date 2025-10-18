Стубб рассказал, как принудить Путина к переговорам "силой кнута"

"Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп", - отметил Стубб.

По его мнению, Трамп предложил Путину "пряник" в августе на саммите на Аляске, но понимания не нашел. После этого в Вашингтоне стали больше склоняться в сторону "кнута".

Президент Финляндии считает, что несмотря на все трудности, с начала второго президентского срока Трампа мирные переговоры по Украине продвинулись дальше, чем за предыдущие три года.

Стоит напомнить, что Стубб известен тесными личными связями с Дональдом Трампом. В августе он стал единственным руководителем небольшого европейского государства, который принял участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.

Более того, Зеленский накануне встречи с Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он отметил, что координирует позиции с президентом Финляндии.