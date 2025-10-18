Стубб розповів, як примусити Путіна до переговорів "силою батога"

"Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп", - зазначив Стубб.

На його думку, Трамп запропонував Путіну "пряник" в серпні на саміті на Алясці, але розуміння не знайшов. Після цього у Вашингтоні стали більше схилятися в бік "батога".

Президент Фінляндії вважає, що попри всі труднощі, з початку другого президентського терміну Трампа мирні переговори щодо України просунулися далі, ніж за попередні три роки.

Варто нагадати, що Стубб відомий тісними особистими зв’язками з Дональдом Трампом. У серпні він став єдиним керівником невеликої європейської держави, який взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського та групи європейських лідерів із Трампом у Білому домі.

Ба більше, Зеленський напередодні зустрічі з Трампом провів тривалу розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він наголосив, що координує позиції з президентом Фінляндії.