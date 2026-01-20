Стубб назвал три возможных сценария по Гренландии после заявлений Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Стубб рассказал, что видит три сценария дальнейшего развития событий: хороший, плохой и ужасный.

"Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО. Плохой сценарий - это то, что повлечет за собой разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом, а результат которого мы не знаем", - сказал финский лидер.

Ужасным сценарием, в который, по словам Стубба, никто не верит, является военный переворот.

Президент Финляндии добавил, что он и другие европейские лидеры хотят найти решение.

В то же время он отметил, что есть группа людей, которые считают, что внимание Трампа к Гренландии является "переломным моментом" и что пришло время для "жесткого противостояния" и "соответствующих мер" в отношении США.