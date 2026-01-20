ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Стубб назвал три возможных сценария по Гренландии после заявлений Трампа

Финляндия, Вторник 20 января 2026 15:49
UA EN RU
Стубб назвал три возможных сценария по Гренландии после заявлений Трампа Фото: президент Финляндии Александер Стубб (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Стубб рассказал, что видит три сценария дальнейшего развития событий: хороший, плохой и ужасный.

"Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО. Плохой сценарий - это то, что повлечет за собой разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом, а результат которого мы не знаем", - сказал финский лидер.

Ужасным сценарием, в который, по словам Стубба, никто не верит, является военный переворот.

Президент Финляндии добавил, что он и другие европейские лидеры хотят найти решение.

В то же время он отметил, что есть группа людей, которые считают, что внимание Трампа к Гренландии является "переломным моментом" и что пришло время для "жесткого противостояния" и "соответствующих мер" в отношении США.

Заявления Трампа относительно Гренландии

Напомним, в конце 2025 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

В начале 2026 года президент США повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

Позже появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По словам президента США, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

В Европе готовят три плана против посягательств Трампа на остров, один из которых предусматривает, что заявления лидера США по Гренландии - стратегический блеф для получения уступок от Копенгагена.

Сегодня, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Дональд Трамп Гренландия
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины