РФ намерена захватить всю Украину, но ВСУ системно срывают ее планы, - Сырский

Российские войска не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю Украину. Однако украинские бойцы системно ослабляют способности врага вести войну.

Сырский встретился с членами новосозданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support). Он провел содержательную беседу с главой совета генералом сэром Ричардом Ширреффом и генерал-лейтенантом Павелом Мацко. Главком ВСУ проинформировал коллег об оперативной ситуации на фронте российско-украинской войны, применении новых тактик и видов вооружений. "Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину. В ответ мы системно ослабляем его способности вести войну - целенаправленно уничтожаем ресурсы, логистику и военный потенциал, каждый раз срывая планы врага", - рассказал Сырский. В то же время, по его словам, не стоит рассчитывать, что ресурсы противника быстро иссякнут.