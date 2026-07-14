Стрелял не комбриг? Появились новые детали дела об убийстве людей бойцами 155 ОМБР
Похищенных в Киевской области братьев Мосейчуков застрелил не экскомбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, а его подчиненный.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в суде заявила сторона обвинения.
По данным следствия, исполнение этого преступления Лучанов поручил своему подчиненному - командиру батальона 155 бригады Алексею Долголенко.
Он, как заявила сторона обвинения, выстрелил одному из братьев один раз в голову, а другому - восемь раз.
Отмечается, что злоумышленники убили братьев поочередно, по одному вывозя их на полигон вблизи Полтавы. Их тела зарыли в заранее вырытых ямах.
Напомним, Лучанов в суде впервые прокомментировал дело и заявил, что свою вину не признает и с материалами дела не согласен.
Он также утверждает, что не отдавал приказов поймать и убить братьев Мосейчуков, а во время совершения преступления находился в отпуске.
В то же время экскомбриг согласился с предложением стороны обвинения избрать ему меру пресечения в виде ареста, а также обещает сотрудничать со следствием.
Что предшествовало
По данным следствия, в ночь на 28 июня семеро мужчин ворвались во двор, где находились двое братьев, насильно посадили их в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.
Уже 11 июля стало известно, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы. Правоохранители объявили его в розыск.
Кроме того, девять военнослужащих бригады отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за подозрения в причастности к похищению братьев.
Впоследствии Лучанову сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.
13 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал резонансный случай, заверив, что все обстоятельства преступления будут установлены. В тот же день правоохранители задержали Лучанова в Киеве.
Все о резонансном убийстве в Киевской области бойцами 155-й бригады - читайте в материале РБК-Украина.