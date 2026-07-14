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Стрелял не комбриг? Появились новые детали дела об убийстве людей бойцами 155 ОМБР

14:09 14.07.2026 Вт
2 мин
Одному из гражданских выстрелили в голову восемь раз
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Стрелял не комбриг? Появились новые детали дела об убийстве людей бойцами 155 ОМБР Фото: экскомбриг 155 ОМБР Станислав Лучанов (РБК-Украина)
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Похищенных в Киевской области братьев Мосейчуков застрелил не экскомбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, а его подчиненный.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в суде заявила сторона обвинения.

По данным следствия, исполнение этого преступления Лучанов поручил своему подчиненному - командиру батальона 155 бригады Алексею Долголенко.

Он, как заявила сторона обвинения, выстрелил одному из братьев один раз в голову, а другому - восемь раз.

Отмечается, что злоумышленники убили братьев поочередно, по одному вывозя их на полигон вблизи Полтавы. Их тела зарыли в заранее вырытых ямах.

Напомним, Лучанов в суде впервые прокомментировал дело и заявил, что свою вину не признает и с материалами дела не согласен.

Он также утверждает, что не отдавал приказов поймать и убить братьев Мосейчуков, а во время совершения преступления находился в отпуске.

В то же время экскомбриг согласился с предложением стороны обвинения избрать ему меру пресечения в виде ареста, а также обещает сотрудничать со следствием.

Что предшествовало

По данным следствия, в ночь на 28 июня семеро мужчин ворвались во двор, где находились двое братьев, насильно посадили их в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Уже 11 июля стало известно, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы. Правоохранители объявили его в розыск.

Кроме того, девять военнослужащих бригады отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за подозрения в причастности к похищению братьев.

Впоследствии Лучанову сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал резонансный случай, заверив, что все обстоятельства преступления будут установлены. В тот же день правоохранители задержали Лучанова в Киеве.

Все о резонансном убийстве в Киевской области бойцами 155-й бригады - читайте в материале РБК-Украина.

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