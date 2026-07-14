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Стріляв не комбриг? З'явилися нові деталі справи про вбивство людей бійцями 155 ОМБР

14:09 14.07.2026 Вт
2 хв
Одному з цивільних вистрілили у голову вісім разів
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Стріляв не комбриг? З'явилися нові деталі справи про вбивство людей бійцями 155 ОМБР Фото: екскомбриг 155 ОМБР Станіслав Лучанов (РБК-Україна)
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Викрадених на Київщині братів Мосейчуків застрелив не екскомбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов, а його підлеглий.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у суді заявила сторона обвинувачення.

За даними слідства, виконання цього злочину Лучанов доручив своєму підлеглому - командиру батальйону 155 бригади Олексію Долголенку.

Він, як заявила сторона обвинувачення, вистрілив одному з братів один раз в голову, а іншому - вісім разів.

Зазначається, що зловмисники вбили братів по черзі, по одному вивозячи їх на полігон поблизу Полтави. Їхні тіла закопали у заздалегідь виритих ямах.

Нагадаємо, Лучанов у суді вперше прокоментував справу і заявив, що свою провину не визнає і з матеріалами справи не погоджується.

Він також стверджує, що не віддавав наказів спіймати та вбити братів Мосейчуків, а під час скоєння злочину перебував у відпустці.

Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту, а також обіцяє співпрацювати зі слідством.

Що передувало

За даними слідства, у ніч на 28 червня семеро чоловіків увірвалися на подвір'я, де перебували двоє братів, силоміць посадили їх до автомобіля та вивезли у невідомому напрямку.

Уже 11 липня стало відомо, що командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби. Правоохоронці оголосили його в розшук.

Крім того, дев'ятьох військовослужбовців бригади відсторонили від виконання службових обов'язків через підозру у причетності до викрадення братів.

Згодом Лучанову повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох мирних жителів Київської області.

13 липня президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував резонансний випадок, запевнивши, що всі обставини злочину будуть встановлені. Того ж дня правоохоронці затримали Лучанова в Києві.

Все про резонансне вбивство на Київщині бійцями 155-ї бригади - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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