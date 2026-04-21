Стрельба в Киеве: суд избрал меру пресечения патрульной

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения патрульной Анне Дудиной, которая сбежала и оставила без помощи пострадавших во время стрельбы в столице 18 апреля.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
Согласно решению судьи, полицейской избрали меру пресечения в виде ареста до 18 июня. Также для нее предусмотрена возможность внести залог в размере 266 тысяч гривен.
Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей.
При этом сторона защиты просила о домашнем аресте.
Во время судебного заседания женщина отказалась признать свою вину и отмечала, что она не видела стрелка и поэтому не открыла огонь.
Стоит заметить, что ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о том, что с места теракта в Киеве сбежали двое полицейских - 27-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Фото: Анна Дудина (РБК-Украина)
Женщина работает в правоохранительных органах с 2015 года, когда произошла реформа полиции.
Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла масштабная стрельба, которую правоохранители квалифицировали как террористический акт.
Злоумышленник 1968 года рождения поджег собственную квартиру, после чего с оружием напал на людей на улице и в супермаркете и захватил заложников. В результате этого погибли семь человек, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.
По данным следствия, нападавший использовал легально зарегистрированное огнестрельное оружие.
При этом полицейские, которых вызвали на место происшествия, сбежали оттуда, услышав стрельбу. Им объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.
Среди пострадавших есть ребенок 2015 года рождения.