Стрельба в Киеве: суд избрал меру пресечения патрульной

Согласно решению судьи, полицейской избрали меру пресечения в виде ареста до 18 июня. Также для нее предусмотрена возможность внести залог в размере 266 тысяч гривен.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей.

При этом сторона защиты просила о домашнем аресте.

Во время судебного заседания женщина отказалась признать свою вину и отмечала, что она не видела стрелка и поэтому не открыла огонь.

Что известно об Анне Дудиной

Стоит заметить, что ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о том, что с места теракта в Киеве сбежали двое полицейских - 27-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Фото: Анна Дудина (РБК-Украина)

Женщина работает в правоохранительных органах с 2015 года, когда произошла реформа полиции.

Теракт в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла масштабная стрельба, которую правоохранители квалифицировали как террористический акт.

Злоумышленник 1968 года рождения поджег собственную квартиру, после чего с оружием напал на людей на улице и в супермаркете и захватил заложников. В результате этого погибли семь человек, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.