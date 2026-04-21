Стрілянина в Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід патрульній Ганні Дудіній, яка втекла і залишила без допомоги постраждалих під час стрілянини у столиці 18 квітня.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із залу суду.
Згідно з рішенням судді, поліцейській обрали запобіжний захід у вигляді арешту до 18 червня. Також для неї передбачено можливість внести заставу у розмірі 266 тисяч гривень.
Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому сторона захисту просила про домашній арешт.
Під час судового засідання жінка відмовилася визнати свою провину та наголошувала, що вона не бачила стрільця і тому не відкрила вогонь.
Варто зауважити, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв про те, що з місця теракту в Києві втекли двоє поліцейських - 27-річний чоловік і 44-річна жінка.
Жінка працює в правоохоронних органах з 2015 року, коли відбулася реформа поліції.
Нагадаємо, що 18 квітня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна стрілянина, яку правоохоронці кваліфікували як терористичний акт.
Зловмисник 1968 року народження підпалив власну квартиру, після чого зі зброєю напав на людей на вулиці та в супермаркеті й захопив заручників. Унаслідок цього загинуло семеро людей, ще семеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.
За даними слідства, нападник використовував легально зареєстровану вогнепальну зброю.
При цьому поліцейські, яких викликали на місце події, втекли звідти, почувши стрілянину. Їм оголосили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків.
Серед постраждалих є дитина 2015 року народження.