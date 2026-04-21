Стрілянина в Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній

Згідно з рішенням судді, поліцейській обрали запобіжний захід у вигляді арешту до 18 червня. Також для неї передбачено можливість внести заставу у розмірі 266 тисяч гривень.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому сторона захисту просила про домашній арешт.

Під час судового засідання жінка відмовилася визнати свою провину та наголошувала, що вона не бачила стрільця і ​​тому не відкрила вогонь.

Що відомо про Ганну Дудіну

Варто зауважити, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв про те, що з місця теракту в Києві втекли двоє поліцейських - 27-річний чоловік і 44-річна жінка.

Жінка працює в правоохоронних органах з 2015 року, коли відбулася реформа поліції.

Теракт у Києві

Нагадаємо, що 18 квітня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна стрілянина, яку правоохоронці кваліфікували як терористичний акт.

Зловмисник 1968 року народження підпалив власну квартиру, після чого зі зброєю напав на людей на вулиці та в супермаркеті й захопив заручників. Унаслідок цього загинуло семеро людей, ще семеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.