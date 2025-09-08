В Иерусалиме открыли стрельбу на автобусной остановке: есть жертвы, много раненых

Утренняя стрельба в Иерусалиме унесла жизни пяти человек, еще 15 получили ранения. Нападавших ликвидировали на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сегодня утром, 8 сентября, в столице Израиля двое неизвестных открыли стрельбу на автобусной остановке. По меньшей мере пять человек погибли.

Среди погибших - мужчина около 50 лет и трое мужчин в возрасте 30 лет. Пять человек с серьезными огнестрельными ранениями были госпитализированы. Сообщали всего о 15 раненых.

Двое нападавших приехали на автомобиле к перекрестку Рамот в Иерусалиме и открыли огонь в направлении остановки автобусов.

На месте инцидента сотрудник службы безопасности и гражданское лицо открыли ответный огонь, нейтрализовав нападавших.

Сейчас полицейские подразделения обеспечивают безопасность на месте. Подразделения по разминированию контролируют безопасность территории, а криминалистические команды собирают улики.

Фото: в результате стрельбы в Иерусалиме пятеро погибших (Getty Images)