В Мичигане мужчина напал с ножом на людей в супермаркете: свыше 10 раненых

В американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. Минимум 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Уточняется, что нападавший орудовал оружием, похожим на складной нож.

По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-летний подозреваемый - житель Мичигана - был задержан. По предварительным данным, у него не было соучастников.

"Нет никакой информации, указывающей на наличие других подозреваемых", - сказал Ши.

Шериф также отметил, что троим пострадавшим понадобилась операция. Информация о состоянии других раненых пока не разглашается. Шестеро из пострадавших - мужчина и пять женщин.