В США мужчина расстрелял мессу в католической школе: погибли двое детей, есть раненые

США, Среда 27 августа 2025 20:44
В США мужчина расстрелял мессу в католической школе: погибли двое детей, есть раненые Иллюстративное фото: американская полиция ликвидировала стрелка (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США произошла стрельба в церкви при католической школе города Миннеаполис, штат Миннесота. В результате стрельбы погибли двое детей, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным полиции, из-за стрельбы погибли по меньшей мере двое детей - 8 и 10 лет. Злоумышленник расстрелял школьную мессу католической школы, которую проводили по случаю первой недели обучения в школе. По данным следствия, он подошел к зданию церкви и через окна открыл огонь по людям, которые сидели на скамьях.

Сам стрелок был ликвидирован правоохранителями. Известно, что ему было чуть больше 20 лет, у него были винтовка, дробовик и пистолет. Однако большую часть вооружения он не успел использовать.

Криминального прошлого у злоумышленника не было, полиция пытаетсяустановить мотивы совершения преступления. Стрельбу расценивают, как "умышленный акт насилия".

Кроме погибших, 17 человек получили ранения, 14 из них - это дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, четырем понадобились срочные операции.

"Это был преднамеренный акт насилия против невинных детей и других верующих", - сказал руководитель полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара.

Напомним, в июле в американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. По меньшей мере 11 человек получили ранения. До этого в воскресенье, 13 июля, в баптистской церкви Richmond Road в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента были погибшие и раненые.

В конце июня неизвестный мужчина обстрелял спасателей, которые тушили лесной пожар в штате Айдахо. Погибли два человека. Кроме того, в июне в штате Миннесота в результате стрельбы были убиты член Палаты представителей Мелисса Гортман и ее муж. Сенатор Джон Хоффман и его жена получили ранения.

Интересно, что на фоне таких случаев некоторые американцы говорят, что в Украине, которая ежедневно подвергается обстрелам россиян, жить безопаснее, чем в США. Один из таких американцев рассказал в интервью РБК-Украина, что "в Лас-Вегасе больше людей умерли из-за стрельбы, чем в Луцке из-за войны".

