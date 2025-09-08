ua en ru
У Єрусалимі відкрили стрілянину на автобусній зупинці: є жертви, багато поранених

Єрусалим , Понеділок 08 вересня 2025 12:36
У Єрусалимі відкрили стрілянину на автобусній зупинці: є жертви, багато поранених Фото: напад на автобусну зупинку в Єрусалимі (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Ранкова стрілянина в Єрусалимі забрала життя п’яти людей, ще 15 отримали поранення. Нападників ліквідували на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сьогодні зранку, 8 вересня, в столиці Ізраїлю двоє невідомих відкрили стрілянину на автобусній зупинці. Щонайменше п'ятеро людей загинули.

Серед загиблих - чоловік близько 50 років та троє чоловіків у віці 30 років. П’ятеро людей із серйозними вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. Повідомляли всього про 15 поранених.

Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот у Єрусалимі та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів.

На місці інциденту співробітник служби безпеки та цивільна особа відкрили вогонь у відповідь, нейтралізувавши нападників.

Зараз поліцейські підрозділи забезпечують безпеку на місці. Підрозділи з розмінування контролюють безпечність території, а криміналістичні команди збирають докази.

Фото: внаслідок стрільби в Єрусалимі п’ятеро загиблих (Getty Images)

Нагадаємо, в кінці серпня в США сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок стрілянини загинуло двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також у липні в американському місті Траверс-Сіті, штат Мічиган, чоловік напав на людей із ножем у супермаркеті Walmart. Щонайменше 11 осіб дістали поранення.

Раніше у баптистській церкві Richmond Road у місті Лексінгтон (штат Кентуккі, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту були загиблі та поранені.

