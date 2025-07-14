В США неизвестный открыл огонь в церкви, есть погибшие и раненые

В воскресенье, 13 июля, в баптистской церкви Richmond Road в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Инцидент произошел около 11:35 по местному времени. Полицейский остановил автомобиль возле аэропорта Blue Grass после срабатывания системы распознавания номерных знаков.

Однако мужчина, находившийся за рулем, открыл огонь и ранил правоохранителя, после чего похитил транспортное средство и покинул место происшествия.

Далее преступник прибыл в баптистскую церковь Richmond Road, что примерно в 15 милях от аэропорта.

По словам начальника полиции Лексингтона Лоуренса Везерса, злоумышленник "открыл огонь по лицам, которые находились на территории церкви" и убил двух женщин в возрасте 72 и 32 года, а также ранил двух мужчин.

Оба пострадавших были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии, другой - в стабильном. Состояние раненого сотрудника дорожной полиции стабильное.

Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и ликвидировали преступника.

Полиция не исключает связи нападавшего с людьми в церкви, но подробностей не разглашает.