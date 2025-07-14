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В США неизвестный открыл огонь в церкви, есть погибшие и раненые

Кентукки, США, Понедельник 14 июля 2025 01:30
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В США неизвестный открыл огонь в церкви, есть погибшие и раненые Фото: в штате Кентукки неизвестный мужчина расстрелял прихожан церкви (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 13 июля, в баптистской церкви Richmond Road в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел около 11:35 по местному времени. Полицейский остановил автомобиль возле аэропорта Blue Grass после срабатывания системы распознавания номерных знаков.

Однако мужчина, находившийся за рулем, открыл огонь и ранил правоохранителя, после чего похитил транспортное средство и покинул место происшествия.

Далее преступник прибыл в баптистскую церковь Richmond Road, что примерно в 15 милях от аэропорта.

По словам начальника полиции Лексингтона Лоуренса Везерса, злоумышленник "открыл огонь по лицам, которые находились на территории церкви" и убил двух женщин в возрасте 72 и 32 года, а также ранил двух мужчин.

Оба пострадавших были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии, другой - в стабильном. Состояние раненого сотрудника дорожной полиции стабильное.

Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и ликвидировали преступника.

Полиция не исключает связи нападавшего с людьми в церкви, но подробностей не разглашает.

Инциденты со стрельбой в США

В субботу, 12 июля, в штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу по присутствующим на встрече выпускников. В результате инцидента есть раненные, правоохранители разыскивают стрелка.

В конце июня неизвестный мужчина обстрелял спасателей, которые тушили лесной пожар в штате Айдахо. Погибли два человека.

Кроме того, в июне в штате Миннесота были убиты член Палаты представителей Мелисса Гортман и ее муж. Сенатор Джон Хоффман и его жена получили ранения.

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