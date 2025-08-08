ua en ru
3 часа борьбы: Стародубцева проиграла француженке в первом матче WTA 1000 в Цинциннати

Пятница 08 августа 2025 22:30
UA EN RU
3 часа борьбы: Стародубцева проиграла француженке в первом матче WTA 1000 в Цинциннати Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила борьбу в первом круге престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати, уступив представительнице Франции Леолие Жанжан в трехсетовом поединке.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

WTA 1000, Цинциннати, 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) - Леолия Жанжан (Франция) 1:2 (5:7, 6:1, 4:6)

Украинка не смогла пройти первый раунд турнира в Цинциннати

В матче против 95-й ракетки мира, француженки Леоли Жанжан, украинка уступила со счётом 1:2 по сетам.

Поединок в Цинциннати начался с обмена брейками, после чего Стародубцева повела 4:1. Но Жанжан совершила рывок из четырех геймов подряд и взяла первый сет - 7:5.

Вторую партию украинка провела увереннее, отдав сопернице лишь один гейм и выиграв шесть, среди которых два на подаче француженки, сравняв счет в матче.

Третий сет Юлия начала рывком в три гейма с тремя брейками, однако Жанжан ответила четырьмя выигранными геймами и еще одним брейком, доведя партию до 6:4.

Поединок продолжался более трех часов. За это время Стародубцева реализовала 6 из 16 брейкпойнтов, но допустила шесть двойных ошибок.

Для обеих теннисисток это была вторая очная встреча. Ранее они играли в феврале 2025 года в квалификации турнира WTA 500 в Мериде, где также сильнее оказалась французская спортсменка, одержав победу в двух сетах.

Украинки продолжают участие на турнире

Несмотря на поражение, борьба украинских теннисисток продолжается. На турнире Украина представлена еще тремя участницами: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые стартуют со второго раунда.

Ранее мы писали, что эффектный удар Ястремской признали лучшим в июле.

Также читайте об украинке, которая впервые стала призером "Уимблдона"-U14.

Украина Теннис
Новости
