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Кулеба призвал мир сделать пять шагов в ответ на российские удары по Запорожью

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 00:24
Кулеба призвал мир сделать пять шагов в ответ на российские удары по Запорожью Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Международное сообщество должно отреагировать конкретными шагами на последние обстрелы российскими военными жилых домов в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Он отметил, что целенаправленные российские удары имели целью лишь вызвать смерть гражданских людей, разрушения, посеять террор и страх. Целенаправленное убийство гражданских людей является военным преступлением.

Он призвал международное сообщество немедленно осуществить пять шагов.

  • Кулеба призывает Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров, которые расследуют международные преступления, совершенные Россией в Украине, срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы задокументировать доказательства военных преступлений России.
  • Министр повторил призыв к Вашингтону признать Россию государством-спонсором терроризма, а остальные страны - признать Россию террористическим государством.
  • Он призвал к реакции на обстрел и новым жестким санкциям, которые лишат финансирования российскую военную машину.
  • Кулеба призвал партнеров, в частности США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).
  • Министр призвал страны, которые заявляют о своей нейтральной позиции, отправить свои делегации в Запорожье - "где они смогут переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью".

Напомним, ночью 9 октября российская ракета попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего обрушился один из подъездов. Первоначально было известно о как минимум 13 пострадавших в результате удара.

Также РБК-Украина публиковало фото и видео с места ракетного удара.

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Запорожье Дмитрий Кулеба
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