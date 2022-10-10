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Шмыгаль назвал сроки возобновления электроснабжения после массированных ударов

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Понедельник 10 октября 2022 16:37
Шмыгаль назвал сроки возобновления электроснабжения после массированных ударов Фото: Денис Шмигаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Десятки вражеских ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и Киеве. Большинство удастся восстановить сегодня, часть заработает завтра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля.

"Десяти ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением", - пишет Шмыгаль.

Согласно предварительной информации:

  • большинство объектов энергетической инфраструктуры удастся восстановить сегодня, часть завтра;
  • уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, Житомире, Харькове;
  • введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Также премьер призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в вечерние часы в течение следующих нескольких дней.

"По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру", - добавляет Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Между тем в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры - в Украине массовые перебои со светом.

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