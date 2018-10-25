Не стояти в черзі й зекономити час: юрист дав прості поради, як оформити субсидію

Фото: Субсидії в Україні (РБК-Україна)

Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко дав поради, як українці можуть оформити субсидію без значних зусиль

Оскільки за останні кілька років в Україні значно підвищилась вартість на житлово-комунальні послуги, для частини громадян, яким складно самостійно сплачувати у повному обсязі за спожиті послуги, уряд запровадив субсидії.

Щоб оформити субсидію, не обов’язково приходити в управління соціального захисту населення. Можна подати електронну заяву і декларацію через сайт Міністерства соціальної політики. Також людина може відправити заяву і декларацію поштою. До речі, у вересні 2018 року в Україні кількість отримувачів субсидій збільшилася до 2,6 млн господарств.

Як правильно оформити субсидію?

Із цим питанням Styler звернувся до начальника Головного територіального управління юстиції Києва Станіслава Куценка.

"Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім’ї, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. Якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні. Для більшості громадян, які вже користуються допомогою, субсидії перепризначатимуть автоматично з урахуванням доходів за попередні два квартали", – коментує очільник столичної юстиції.

Фото: Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Повторно подавати документи доведеться наступним українцям:

• орендарям житла;

• внутрішньо переміщеним особам;

• сім’ям, які субсидію отримували не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих у квартирі осіб;

• сім’ям із непрацюючими особами працездатного віку, в яких відсутні доходи або вони менші мінімальної заробітної плати;

• сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року;

• сім’ям, які накопичили більше ніж двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її протягом наступного місяця. Протягом місяця отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти органи соціального захисту населення про наступні зміни:

• склад зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався;

• соціальний статус членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

• здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тис. грн;

• набір комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне, чи, навпаки; Для оформлення субсидії потрібні такі документи:

• заява про призначення житлової субсидії та Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

• договір найму (оренди) житла (за наявності).

Фото: "Для більшості громадян, які вже користуються допомогою, субсидії перепризначатимуть автоматично з урахуванням доходів за попередні два квартали", – Станіслав Куценко (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Готові документи можна:

• самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики;

• самостійно подати до сільських і селищних рад;

• надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання;

• відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті).

Станіслав Куценко пояснює: автоматично субсидії будуть перепризначені тим громадянам, в яких розмір доходів не змінився, не було здійснено дорогих покупок, у складі сім’ї не значаться працездатні особи, які декларують відсутність доходу.

"Право на субсидію втратять власники великих квартир понад 120 кв. м; будинків площею понад 200 кв. м; нових автомобілів віком до 5 років. А також ті особи, які за 12 місяців перед зверненням за субсидією отримали спадщину або в інший спосіб набули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб. Щодо субсидій для внутрішньо переміщених осіб, то вони зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, де вказано склад домогосподарства", - додає він/

Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали три варіанти оформлення субсидій. Там розповіли, як можна оформити субсидію на 12 місяців. Приходити на прийом для оформлення субсидії не обов’язково: заявку можна подати через інтернет.

Також стало відомо, що Кабмін компенсує витрати на послуги ЖКГ всім, хто не встиг оформити субсидію. Витрати зможуть компенсувати, навіть якщо субсидію оформили після того, як стартував опалювальний сезон.

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