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Кабмін компенсує витрати на послуги ЖКГ всім, хто не встиг оформити субсидію

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 12:21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Витрати компенсують, якщо субсидію оформлять після старту опалювального сезону

Кабінет міністрів України компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям, які не встигли оформити субсидію до опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал teplo.gov.ua.

Згідно з постановою №848, кошти будуть відшкодовані, навіть якщо сім'я подасть документи на субсидію в листопаді або грудні. Також в уряді нагадали, що для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи в місцеві управління праці та соціальної політики, органи соцзахисту або через інтернет на сайті subsidii.mlsp.gov.ua. На сайті також можна дізнатися розмір призначеної субсидії.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики назвали три варіанти оформлення субсидій.

"Це може бути особистий прийом в управлінні соціального захисту населення, це може бути подання електронної заяви і декларації через сайт Міністерства соціальної політики, і людина може надіслати заяву та декларацію поштою, це теж варіант, з яким вона може звернутися, підписавши всі необхідні документи", - зазначив міністр Андрій Рева.

Крім того, він назвав терміни повної монетизації субсидій.

 

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