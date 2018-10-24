У Мінсоцполітики назвали три варіанти оформлення субсидій

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Громадянам не обов'язково особисто приходити на прийом для оформлення субсидій

Українці можуть оформити субсидії на сайті Мінсоцполітики, по пошті та на особистому прийомі. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас існують різні можливості, щоб люди подавали документи на субсидію. Це може бути особистий прийом в управлінні соціального захисту населення, це може буди подача електронної заяви і декларації через сайт Міністерства соціальної політики і людина може надіслати заяву і декларацію по пошті, це теж варіант, з яким вона може звернутися, підписавши всі необхідні документи", - сказав Рева журналістам.

Нагадаємо, 12 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів України права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Відповідно до рішення суду, тепер міністерство має запитати дозволу, перед тим, як отримувати дані щодо пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України працює над впровадженням монетизації субсидій у три етапи. На сьогодні Мінсоцполітики підготовлено пропозиції про запровадження монетизації в три етапи: з 1 січня 2019 року - близько 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів; з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 роки; з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.