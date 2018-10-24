ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Мінсоцполітики назвали три варіанти оформлення субсидій

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 15:07
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Громадянам не обов'язково особисто приходити на прийом для оформлення субсидій

Українці можуть оформити субсидії на сайті Мінсоцполітики, по пошті та на особистому прийомі. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас існують різні можливості, щоб люди подавали документи на субсидію. Це може бути особистий прийом в управлінні соціального захисту населення, це може буди подача електронної заяви і декларації через сайт Міністерства соціальної політики і людина може надіслати заяву і декларацію по пошті, це теж варіант, з яким вона може звернутися, підписавши всі необхідні документи", - сказав Рева журналістам.

Нагадаємо, 12 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційним надання Міністерству фінансів України права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Відповідно до рішення суду, тепер міністерство має запитати дозволу, перед тим, як отримувати дані щодо пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України працює над впровадженням монетизації субсидій у три етапи. На сьогодні Мінсоцполітики підготовлено пропозиції про запровадження монетизації в три етапи: з 1 січня 2019 року - близько 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів; з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 роки; з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.

Кількість отримувачів субсидій у вересні збільшилася до 2,6 млн господарств Субсидії отримають близько 7 млн сімей, - Гройсман
Новини України субсідіїАндрій Рева
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся