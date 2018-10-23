Кількість отримувачів субсидій у вересні збільшилася до 2,6 млн господарств

Фото: Центр соціальних служб (kmu.gov.ua)

Середній розмір субсидії у вересні зменшився до 100 гривень

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 31,6% і становив 102,3 грн.

У січні-вересні 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату послуг звернулось 4419,9 тис. домогосподарств, що на 39,8% менше, ніж у січні-вересні 2017 року. За цей час призначено субсидії 3156,3 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість таких домогосподарств зменшилась на 59,2%.

Нагадаємо, вперше за останні кілька років у проекті держбюджету-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд пропонує "урізати" цю статтю витрат майже на 16 млрд гривень у порівнянні з нинішнім роком - до 55,05 млрд гривень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.