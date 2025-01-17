Столетнее соглашение с Британией и удар по нефтебазе под Воронежем: новости за 16 января

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Тем временем Силы обороны атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа.
Более подробно о том, что произошло в четверг, 16 января, - в материале РБК-Украина.
Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и тому подобное.
Подробнее о подписании соглашения и что предусматривает 100-летнее партнерство между Украиной и Британией - в материале РБК-Украина.
Украинские защитники атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа.
"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.
В Силах спецопераций уточнили, что ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски возле Воронежа.
Как отмечает Генштаб, зафиксировано попадание в цель не менее трех ударных дронов. На объекте возник масштабный пожар.
Установлено, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, поставлялось и для группировки войск РФ, воюющей против Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она может состояться в ближайшие дни.
"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", - ответил Фицо на вопрос журналиста по этому поводу во время своего визита в восточную Словакию, не сообщая дополнительных подробностей.
Ранее Фицо предложил провести встречу по восстановлению транзита газа через Украину в Словакии. Тогда Зеленский пригласил словацкого премьера приехать в Киев, но тот отказался.
Великобритания в течение нескольких недель передаст Украине больше артиллерии. Также готовится поставка новой системы противовоздушной обороны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что в 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".
"Я рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которая впервые за 20 лет будет изготовлена в Соединенном Королевстве, и буквально через несколько недель начнет поставляться в Украину", - сказал премьер.
Стармер сообщил, что Британия передаст Украине новую мобильную систему ПВО "Gravehawk", производство которой профинансировано совместно с Данией.
По его словам, Британия также продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам солдат, которые уже закончили обучение в Британии.
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, Италия усиливает военную поддержку Украины. Очередной пакет с оружием, которое поможет наносить мощные удары, уже в пути.
Кроме того, Украина и Италия запланировали запуск совместных предприятий и другие инициативы в оборонной сфере.
Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует ужесточить санкции против России. Они могут войти в стратегию прекращения войны в Украине.
"Если какие-то чиновники в Российской Федерации смотрят эти слушания, они должны знать, что если меня утвердят, и если президент Трамп попросит об этом в рамках своей стратегии прекращения войны в Украине, я буду на 100% поддерживать усиление санкций", - сказал кандидат Трампа в министры финансов Скотт Бессент.
Особенно, по его словам, это касается российских нефтяных компаний, до уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров.
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