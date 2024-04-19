Столтенберг рассказал о работе НАТО над усилением ПВО Украины: сосредоточились на Patriot
Североатлантический союз (НАТО) работает над тем, чтобы прислать Украине больше систем противовоздушной обороны. Задержки с предоставлением такой помощи вредят усилиям Киева противостоять российским атакам.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы собрали данные о различных системах противовоздушной обороны, которые есть в НАТО, и сосредоточились на системах Patriot. И мы работаем с членами Альянса над тем, чтобы они передислоцировали часть своих систем в Украину", - сказал он журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Италии.
Столтенберг также отметил, что НАТО работает над возможностью поставки в Украину большего количества батарей Patriot.
"Ведется диалог с некоторыми конкретными странами. Поставка Patriot является критически важной, ведь это самая современная оборонная система, на которую может рассчитывать Альянс", - добавил генсек.
Столтенберг сказал, что Украине могут предоставить и другие оборонные системы, в частности зенитный ракетный комплекс NASAMS.
"Задержки с поставками средств противовоздушной обороны означают, что больше российских ракет будут попадать в свои цели в Украине. Задержки с поставками боеприпасов означают, что Россия сможет продвинуться дальше вдоль линии фронта", - добавил он.
Генсек НАТО сообщил, что в пятницу, 19 апреля, пройдет заседание Совета Украина-НАТО, в котором, как ожидается, виртуально примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
"Меня вдохновляет преданность и решимость союзников по НАТО стать на защиту Украины", - сказал он, добавив, что есть обнадеживающие признаки того, что Конгресс США может вскоре разблокировать пакет помощи для Украины на сумму 60,84 млрд долларов.
Системы ПВО для Украины
Потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления ударов РФ по объектам энергетики весной текущего года. Агрессор масштабно атакует объекты энергетики и инфраструктуры баллистическими ракетами, сбивать которые могут только две системы ПВО в мире - американский ЗРК Patriot и французско-итальянский SAMP/T.
Президент Владимир Зеленский заявил, что для полного закрытия неба Украины от российских дронов и ракет, нужны 25 систем Patriot.
В четверг, 18 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Йенсом Столтенбергом в Италии на полях саммита G7. Министр поблагодарил генсека и союзников по НАТО за поддержку Украины, в частности относительно дополнительных систем Patriot.
На днях Столтенберг заявил, что у стран-членов Альянса есть достаточное количество систем ПВО, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.
Германия пообещала помочь Украине с поиском ПВО. Берлин принял решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot. Также правительство страны пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно было бы отправить в Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров.
В данный момент Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи SAMP/T.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.