Столтенберг рассказал о работе НАТО над усилением ПВО Украины: сосредоточились на Patriot

Североатлантический союз (НАТО) работает над тем, чтобы прислать Украине больше систем противовоздушной обороны. Задержки с предоставлением такой помощи вредят усилиям Киева противостоять российским атакам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы собрали данные о различных системах противовоздушной обороны, которые есть в НАТО, и сосредоточились на системах Patriot. И мы работаем с членами Альянса над тем, чтобы они передислоцировали часть своих систем в Украину", - сказал он журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Италии.

Столтенберг также отметил, что НАТО работает над возможностью поставки в Украину большего количества батарей Patriot.

"Ведется диалог с некоторыми конкретными странами. Поставка Patriot является критически важной, ведь это самая современная оборонная система, на которую может рассчитывать Альянс", - добавил генсек.

Столтенберг сказал, что Украине могут предоставить и другие оборонные системы, в частности зенитный ракетный комплекс NASAMS.

"Задержки с поставками средств противовоздушной обороны означают, что больше российских ракет будут попадать в свои цели в Украине. Задержки с поставками боеприпасов означают, что Россия сможет продвинуться дальше вдоль линии фронта", - добавил он.

Генсек НАТО сообщил, что в пятницу, 19 апреля, пройдет заседание Совета Украина-НАТО, в котором, как ожидается, виртуально примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Меня вдохновляет преданность и решимость союзников по НАТО стать на защиту Украины", - сказал он, добавив, что есть обнадеживающие признаки того, что Конгресс США может вскоре разблокировать пакет помощи для Украины на сумму 60,84 млрд долларов.