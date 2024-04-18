Кулеба встретился со Столтенбергом: поблагодарил за предложение создать фонд НАТО для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 18 апреля, провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Италии на полях саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) украинского министра.

Я имею с @JensStoltenberg для того, чтобы его и NATO несли к своему содействию и стремиться к действию для защиты ukrainians from Russian air terror. Я имеем приятный для Секретариа General для создания всех действий для покрытия наших насущных нуждающихся в получении более “Patriot” systems and missiles. И… pic.twitter.com/bjbr4GxAAm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2024

"Я приветствовал тот факт, что для Комплексного пакета помощи было собрано 500 миллионов долларов. Также приветствовал амбициозный 5-летний план генерального секретаря по поддержке Украины на сумму 100 млрд долларов", - написал министр.

Кулеба поблагодарил Столтенберга и союзников по НАТО за поддержку Украины, в частности, относительно дополнительных систем Patriot, а также призвал к быстрым действиям по защите украинцев от российского воздушного террора.

Фонд НАТО для Украины

Напомним, 2 апреля Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение может быть принято на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

В то же время, соответствующее решение требует консенсуса среди всех членов НАТО. По словам главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава поддерживает соответствующий план. Тем временем, его немецкая коллега Анналена Бербок имеет скептическое отношение к плану и также высказалась относительно "дублирования".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда следует учитывать национальные взносы.

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