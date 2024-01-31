Столтенберг обсудил с руководством Конгресса США финпомощь Украине

Генеральный секретарь Североатлантического союза (НАТО) Йенс Столтенберг во вторник, 30 января 2024 года, встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими руководителями Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Во время встречи с Джонсон объяснил, почему в США возникла сложная ситуация на границе с Мексикой. Глава Альянса отметил важность предоставления финпомощи Украины.

"Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса в решении важного внутриполитического вопроса в США, однако для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", - отметил Столтенберг.

Во время встречи генсек подчеркнул, что сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и что благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство.

"Столтенберг также указал на важность сохранения прочности НАТО через увеличение оборонных инвестиций, приветствуя их увеличение во всех странах Альянса за последние годы. Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания страны и стабильности Европы", - отмечается в сообщении.

Столтенберг также встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.

В завершение он встретился с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Пресс-служба НАТО напомнила, что в среду генсек выступит с речью в Heritage Foundation (Фонде "Наследие"), а также поедет в штат Алабама, где посетит завод по производству ракет и систем управления огнем компании Lockheed Martin.

Поддержка Украины со стороны НАТО

В понедельник, 29 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Столтенберг провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили помощь Украине, в частности критичность быстрого увеличения производства оружия.

Недавно генсек Альянса заявил, что союзникам по НАТО и ЕС необходимо активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и оказать больше помощи Киеву.

По данным Института изучения войны, недавние обстрелы инфраструктурных объектов на территории России являются результатом первых секретных разработок Украиной собственного оружия. В то же время для налаживания массового производства таких вооружений, особенно с привлечением современных западных технологий, Киеву необходимо решить ряд проблем.

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