Оккупанты угрожают изъять сельхозтехнику у владельцев, не получивших паспорт РФ, - ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы. Это происходит в рамках "подготовки" к аграрному сезону в захваченных районах Запорожской области.

"При этом, россияне сдают изъятую технику в лизинг другим "более лояльным" фермерам. То есть платят за верность ворованными машинами", - пишут в Центре нацсопротивления.

Однако, как отмечают в ЦНС, чтобы переоформить технику, необходимо не только пройти техосмотр, но и получить водительское удостоверение российского образца . Соответственно, для этого уже нужно иметь паспорт гражданина РФ.

"В регионе начал работу "гостехнадзор" - фейковая структура, которая занимается ревизией техники. Оккупационная администрация уже сообщила селянам, что не переоформленная техника будет изыматься", - информируют в сообщении.

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

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