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Остин обсудил с Генсеком НАТО увеличение производства оружия для помощи Украине

США, Вторник 30 января 2024 04:31
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Остин обсудил с Генсеком НАТО увеличение производства оружия для помощи Украине Фото: Остин и Столтенберг обсудили производство оружия для Украины (nato)
Автор: Максим Шушко

Глава Пентагона Ллойд Остин и Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили помощь Украине, в частности, критичность быстрого увеличения оборонного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Остин и Столтенберг на встрече в Пентагоне подчеркнули важность сохранения единства Североатлантического альянса в поддержке Украины. Они отметили критичность быстрого увеличения оборонного производства для последующей помощи Киеву по пополнению запасов боеприпасов и оборудования.

Генсек НАТО и глава Пентагона обсудили и укрепление надежных возможностей сдерживания и обороны Североатлантического союза и рассмотрели прогресс в выполнении решений, принятых на Вильнюсском саммите в 2023 году.

Они также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.

Отношения Украины с НАТО

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.

Йенс Столтенберг недавно заявил, что союзникам по НАТО и ЕС нужно активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и оказать больше помощи Киеву.

30 января на совместной пресс-конференции со Столтенбергом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. "Двери остаются открытыми", - добавил он.

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