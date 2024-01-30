Остин обсудил с Генсеком НАТО увеличение производства оружия для помощи Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин и Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили помощь Украине, в частности, критичность быстрого увеличения оборонного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Остин и Столтенберг на встрече в Пентагоне подчеркнули важность сохранения единства Североатлантического альянса в поддержке Украины. Они отметили критичность быстрого увеличения оборонного производства для последующей помощи Киеву по пополнению запасов боеприпасов и оборудования.
Генсек НАТО и глава Пентагона обсудили и укрепление надежных возможностей сдерживания и обороны Североатлантического союза и рассмотрели прогресс в выполнении решений, принятых на Вильнюсском саммите в 2023 году.
Они также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.
Отношения Украины с НАТО
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.
Йенс Столтенберг недавно заявил, что союзникам по НАТО и ЕС нужно активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и оказать больше помощи Киеву.
30 января на совместной пресс-конференции со Столтенбергом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. "Двери остаются открытыми", - добавил он.
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