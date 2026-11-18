Представители США во время мирных переговоров подняли вопрос возможного вступления Украины в НАТО в обмен на выход украинских войск из Донбасса, на чем настаивает Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Американские посланники также продвигают более широкие договоренности по правилам Альянса и размещению войск в Европе, что вызывает обеспокоенность европейских стран.

По данным издания, американские представители предложили обсудить будущее НАТО, военные возможности и расположение сил на европейском континенте в рамках переговоров по завершению войны России против Украины.

В частности, Вашингтон спросил Киев, готов ли он отказаться от Донбасса в пользу России в обмен на членство в Североатлантическом альянсе.

Этот вопрос стал частью обсуждения возможных гарантий безопасности Украины. В то же время европейские страны настаивают, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, а после этого можно переходить к дискуссиям о будущем НАТО и размещении войск в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал готовность рассматривать американские предложения по безопасности. Однако для этого Вашингтон должен предоставить конкретный план возможного вступления Украины в НАТО и ЕС, сохранения сильной украинской армии и финансирования послевоенного восстановления.

Почему предложения США беспокоят Европу

Как отмечает Bloomberg, новый подход Вашингтона поставил европейским лидерам перед сложным выбором. Они опасаются, что обсуждение будущего европейской безопасности параллельно с переговорами о завершении войны может привести к уступкам России.

Особую обеспокоенность это вызывает у стран, граничащих с РФ. Они опасаются сокращения военного присутствия НАТО на своей территории и усиления влияния Москвы на решения по безопасности в Европе.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что восточный фланг НАТО не может быть предметом торга, а никаких сфер влияния в Европе быть не должно.

Россия настаивает, чтобы НАТО согласилось не размещать войска в государствах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Речь идет, в частности, о Польше, Чехии, Венгрии и странах Балтии.

Москва же предлагает сократить собственное военное присутствие в Калининградской области и Беларуси. Однако на саммите ЕС ряд лидеров заявил, что такой обмен неприемлем.

Переговоры активизировались после выборов в США

Дипломатическая активность усилилась после того, как демократы вернули контроль над обеими палатами Конгресса США на промежуточных выборах. Американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф возобновили переговоры между Украиной и Россией, прекратившиеся в феврале из-за войны в Иране.

После этого они встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. Следующим этапом предстоят переговоры с украинскими и европейскими представителями в Берлине, где будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Киева.

По данным Bloomberg, команда Дональда Трампа стремится продемонстрировать прогресс в переговорах до января, когда новое демократическое большинство приступит к работе в Конгрессе. После этого законодатели могут потребовать усиления давления на Россию и увеличения помощи Украине.

В то же время европейские лидеры опасаются, что Москва не заинтересована в скором завершении войны и может затягивать переговоры, ожидая изменения политической ситуации в Европе.