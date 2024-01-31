Столтенберг обговорив із керівництвом Конгресу США фіндопомогу Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного союзу (НАТО) Єнс Столтенберг у вівторок, 30 січня 2024 року, зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими очільниками Конгресу у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Під час зустрічі з Джонсон пояснив, чому в США виникла складна ситуація на кордоні з Мексикою. Очільник Альянсу наголосив на важливості надання фіндопомоги Україні.

"Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, що забезпечує продовження підтримки України", - зазначив Столтенберг.

Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава.

"Столтенберг також вказав на важливість збереження міцності НАТО через збільшення оборонних інвестицій, вітаючи їхнє збільшення в усіх країнах Альянсу за останні роки. Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання країни й стабільності Європи", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг також зустрівся з лідером меншості у Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії.

На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО і керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Пресслужба НАТО нагадала, що в середу генсек виступить з промовою у Heritage Foundation (Фонді "Спадщина"), а також поїде до штату Алабама, де відвідає завод із виробництва ракет і систем управління вогнем компанії Lockheed Martin.

Підтримка України з боку НАТО

У понеділок, 29 січня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

Того ж дня він провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сторони обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення виробництва зброї.

Нещодавно генсек Альянсу заявив, що союзникам по НАТО та ЄС слід активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву.

За даними Інституту вивчення війни, нещодавні обстріли інфраструктурних об'єктів на території Росії є результатом перших секретних розробок Україною власної зброї. Водночас для налагодження масового виробництва таких озброєнь, особливо із залученням сучасних західних технологій, Києву слід вирішити низку проблем.

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