RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг о гарантиях безопасности Украине: нужно остановить паттерн агрессии Путина

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада вместе с Украиной необходимо разработать механизмы, которые остановят паттерн агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что еще рано говорить о завершении войны России против Украины. Но когда она закончится, необходимо убедиться, что Путин не сможет разрушать безопасность в Европе, начав повторное вторжение.

"Поэтому нам нужно сесть и обсудить надежные рамки, механизмы безопасности, гарантирующие, что Путин не сможет напасть на суверенное государство. Я не могу сказать точно, как это будет выглядеть, но я лишь говорю, что мы все обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина, поэтому нам нужно обсудить, как предотвратить это в будущем", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он рассчитывает на предоставление Украине гарантий безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Также мы писали, что, по словам Столтенберга, он поддерживает долгосрочные гарантии безопасности для Украины, но только после войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОЙенс СтолтенбергВойна России против УкраиныГарантии безопасности