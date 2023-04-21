Столтенберг о гарантиях безопасности Украине: нужно остановить паттерн агрессии Путина

Странам Запада вместе с Украиной необходимо разработать механизмы, которые остановят паттерн агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что еще рано говорить о завершении войны России против Украины. Но когда она закончится, необходимо убедиться, что Путин не сможет разрушать безопасность в Европе, начав повторное вторжение.
"Поэтому нам нужно сесть и обсудить надежные рамки, механизмы безопасности, гарантирующие, что Путин не сможет напасть на суверенное государство. Я не могу сказать точно, как это будет выглядеть, но я лишь говорю, что мы все обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина, поэтому нам нужно обсудить, как предотвратить это в будущем", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он рассчитывает на предоставление Украине гарантий безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.
Также мы писали, что, по словам Столтенберга, он поддерживает долгосрочные гарантии безопасности для Украины, но только после войны.
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