Столтенберг про гарантії безпеки Україні: потрібно зупинити патерн агресії Путіна

Країнам Заходу разом з Україною необхідно розробити механізми, які зупинять патерн агресивної поведінки російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що ще рано говорити про завершення війни Росії проти України. Але коли вона закінчиться, необхідно переконатись, що Путін не зможе руйнувати безпеку в Європі, розпочавши повторне вторгнення.
"Тому нам потрібно сісти та обговорити надійні рамки, механізми безпеки, які гарантують, що Путін не зможе напасти на суверенну державу. Я не можу сказати точно, як це буде виглядати, але я лише кажу, що ми всі зобов'язані припинити цей патерн агресивної поведінки Путіна, тому нам потрібно обговорити, як запобігти цьому в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він розраховує на надання Україні гарантій безпеки під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.
Також ми писали, що, за словами Столтенберга, він підтримує довгострокові гарантії безпеки для України, але лише після війни.
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