Столтенберг про гарантії безпеки Україні: потрібно зупинити патерн агресії Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ще рано говорити про завершення війни Росії проти України. Але коли вона закінчиться, необхідно переконатись, що Путін не зможе руйнувати безпеку в Європі, розпочавши повторне вторгнення.

"Тому нам потрібно сісти та обговорити надійні рамки, механізми безпеки, які гарантують, що Путін не зможе напасти на суверенну державу. Я не можу сказати точно, як це буде виглядати, але я лише кажу, що ми всі зобов'язані припинити цей патерн агресивної поведінки Путіна, тому нам потрібно обговорити, як запобігти цьому в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.