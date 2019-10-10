Зіткнення на КПП та справа проти Кличка: новини за 9 жовтня

Колаж РБК-Україна

ДБР оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жеваго, в Кремінному на КПП відбулися зіткнення, суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Кличка. Детальніше про те, що сталося у середу, 9 жовтня - у матеріалі РБК-Україна

Жеваго оголошений в розшук

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жеваго. Жеваго проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд грн банку "Фінанси і кредит".

В Кремінному відбулися сутички, є постраждалі

В Кремінному на контрольно-пропускному пункті сталась сутичка між громадянами та правоохоронцями. Через блокпост намагалися прорватися громадяни без пред'явлення документів та перевірки транспортних засобів. В поліії розповіли деталі інциденту

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Кличка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження стосовно київського мера Віталія Кличка. Кличка підозрюють у розкраданні коштів при реконструкції Шулявського мосту.

Зеленський: формули деокупації Криму зараз немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Криму без міжнародних партнерів України неможлива. Про це він сказав на виставці "Зброя та безпека" в Києві, передає Крим.Реалії. Відповідаючи на питання, чи існує своя "формула Штайнмайера" для Криму, президент сказав, що такої формули зараз немає. А в питанні деокупації півострова, вважає що "Україна сама не впорається".

Три дороги в Україні планують зробити платними

Міністерство інфраструктури планує зробити три дороги в Україні платними. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі ". Платними хочуть зробити дороги Львів-Краковець, київська кільцева та Біла Церква-Київ.

Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ у новому форматі

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Повідомляється, що зустріч розпочнеться 10 жовтня о 10:00. У ОП зазначили, що президент буде відповідати на питання журналістів протягом всього дня.

Ердоган оголосив про початок військової операції в Сирії

Збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Про початок операції під назвою "Джерело миру" оголосив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає ВВС. Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

У Кабміні анонсували скасування трудових книжок: що зміниться

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. Міністр сподівається, що скасувати трудові книжки вдасться вже цього року. Стало відомо, що зміниться для простих українців.

Стало відомо ім'я нового суперника Усика у першому бою в супертяжах

Новим суперником українця Олександра Усика у першому бою в суперважкому дивізіону став 38-річний американець Чазз Уїзерспун. Про це в Twitter повідомив промоутер українського боксера Едді Хирн. Бій, як і планувалось раніше, відбудеться 12 жовтня у Чикаго.