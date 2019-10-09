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Жеваго оголошений в розшук

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:00
Жеваго оголошений в розшук
Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Жеваго проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит"

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жеваго. Про це заявив керівник ДБР Роман Труба на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Жеваго проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд грн банку "Фінанси і кредит"

"Приймаються заходи для оголошення його вже в міждержавний розшук",- сказав Труба.

Зазначимо, минулого місяця слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру Жеваго. Крім того, 23 вересня екс-нардепа викликали на допит.

Нагадаємо, перевірка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виявила виведення групою посадових осіб банку "Фінанси та Кредит" коштів шляхом надання завідомо безнадійних кредитів на суму майже 5 млрд грн.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн на користь Національного банку.

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