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Три дороги в Україні планують зробити платними

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 13:03
Три дороги в Україні планують зробити платними
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Платними хочуть зробити дороги Львів-Краковець, київська кільцева та Біла Церква-Київ

Міністерство інфраструктури планує зробити три дороги в Україні платними. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, у стратегічних планах немає будівництва платної дороги на одеській трасі.

"Ми зараз повинні робити розрахунки з будівництва платних доріг. За планом у нас: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ", - додав міністр.

Міністр зазначив, що концесійні платні дороги завжди повинні бути альтернативними безкоштовним.

"Якщо ми хочемо говорити про якісь платні дороги, концесійні, то у нас є інші ділянки. Наприклад, київська кільцева, була б дуже актуальною. На цій ділянці точно потрібно щось робити", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні планують ввести платний проїзд дорогами для автомобілів на іноземних номерах. Найближчим часом у Верховну раду планується внесення відповідного законопроекту.

Також РБК-Україна повідомляло, що проїзд першою платною дорогою в Україні зі Львова до Краковець може коштувати 2-3 гривні за кілометр. Будівництво першої платної дороги почнеться в 2020 році.

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