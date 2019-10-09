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У Кабміні анонсували скасування трудових книжок: що зміниться

Новини » Політика    09.10.2019 - 10:19
У Кабміні анонсували скасування трудових книжок: що зміниться
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді сподіваються, що скасування вдасться технічно запустити вже в цьому році

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Дубілета.

Міністр сподівається, що скасувати трудові книжки вдасться уже в цьому році.

У Кабміні анонсували скасування трудових книжок: що зміниться

"Сьогодні ми запускаємо в роботу законопроект і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок... Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати. Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат уже використовуються саме ці дані", - написав він.

Дубілет зазначив, що українці зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

"Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП. Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи", - пояснив міністр Кабміну.

За його словами, при наявності у громадянина трудового стажу до 2000 року буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр - самостійно або через роботодавця.

"Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стаж у трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити. Я сподіваюся, що ми зможемо прийняти закони, відповідні постанови і запустити всі технічно вже в цьому році ", - додав Дубілет.

Нагадаємо, в 2015 році організація EasyBusiness опублікувала інфографіку, згідно з якою скасування трудових книжок дозволить Україні заощадити близько 500 млн гривень на рік.

Як писало РБК-Україна, в 2016 році міністр соціальної політики України Андрій Рева підкреслював, що трудові книжки вже не грають ніякої ролі, але невідомо, коли їх скасують.

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